Вратарь сборной Англии: был уверен в победе в серии пенальти

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Вратарь сборной Англии и ливерпульского «Эвертона» Джордан Пикфорд был уверен в победе команды в серии послематчевых пенальти, передает ТАСС.

«Я был уверен в нашей победе в серии пенальти. Не нервничал совсем, ведь мы верим друг в друга. Мы готовились к такому развитию событий, готовились к серии пенальти», — сказал Пикфорд.

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Сборная Англии одержала победу над Колумбией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России. Таким образом, англичане впервые в своей истории выиграли серию пенальти на мундиалях.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Гарри Кейн был признан лучшим игроком матча Колумбия — Англия‍.