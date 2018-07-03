Мексиканский футболист завершил карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2018
Нападающий сборной Мексики Орибе Перальта объявил о завершении карьеры в национальной команде, сообщает ТАСС.
«Сегодня я прощаюсь со сборной — величайшей гордостью моей карьеры. Я благодарю всех болельщиков, которые всегда поддерживали меня, игроков, тренеров, врачей, менеджеров.
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Все они придавали мне уверенность во время выступления за команду», - написал Перальта в своем твиттере.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее полузащитник и капитан сборной Японии Макото Хасэбэ завершил карьеру в национальной команде.