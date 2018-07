Объявлены стартовые составы Бразилии и Мексики на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Объявлены стартовые составы сборных Бразилии и Мексики на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Бразилия: Алисон Бекер, Лемос Консерва Фагнер, Филипе Луис, Тьяго Силва, Жоао Миранда, Каземиро, Паулиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

Мексика: Гильермо Очоа, Эдсон Альварес, Рафаэль Маркес, Уго Айяла, Карлос Сальседо, Хесус Гальярдо, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Хавьер Эрнандес, Карлос Вела, Ирвинг Лосано.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что известный тренер назвал Бразилию фаворитом в матче с Мексикой.

