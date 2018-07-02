Объявлены стартовые составы Бразилии и Мексики на матч 1/8 финала ЧМ-2018
Объявлены стартовые составы сборных Бразилии и Мексики на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
Бразилия: Алисон Бекер, Лемос Консерва Фагнер, Филипе Луис, Тьяго Силва, Жоао Миранда, Каземиро, Паулиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.
Мексика: Гильермо Очоа, Эдсон Альварес, Рафаэль Маркес, Уго Айяла, Карлос Сальседо, Хесус Гальярдо, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Хавьер Эрнандес, Карлос Вела, Ирвинг Лосано.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что известный тренер назвал Бразилию фаворитом в матче с Мексикой.
The teams are in for #BRAMEX! #WorldCup— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 2 июля 2018 г.
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