Семин призвал гулять и праздновать победу сборной России над Испанией
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018, передает Sport24.
Подопечные Станислава Черчесова обыграли испанцев в серии послематчевых пенальти (4:3) и вышли в четвертьфинал турнира.
«Удивила меня потрясающая реакция людей, которые восприняли победу, как грандиозное событие, поскольку никто не верил. А мы в восьмерке лучших команд мира! Поэтому сейчас нужно гулять, праздновать!» — сказал наставник.
По словам Семина, россиянам в четвертьфинале лучше встретится со сборной Дании.
«С кем лучше сыграть в четвертьфинале? Лучше бы с датчанами, а не с хорватами», — заключил он.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послематчевых событий.
Ранее Дмитрий Медведев поделился фотографией после исторической победы сборной России.