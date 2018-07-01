Семин призвал гулять и праздновать победу сборной России над Испанией

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018, передает Sport24.

Подопечные Станислава Черчесова обыграли испанцев в серии послематчевых пенальти (4:3) и вышли в четвертьфинал турнира.

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«Удивила меня потрясающая реакция людей, которые восприняли победу, как грандиозное событие, поскольку никто не верил. А мы в восьмерке лучших команд мира! Поэтому сейчас нужно гулять, праздновать!» — сказал наставник.

По словам Семина, россиянам в четвертьфинале лучше встретится со сборной Дании.

«С кем лучше сыграть в четвертьфинале? Лучше бы с датчанами, а не с хорватами», — заключил он.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послематчевых событий.

Ранее Дмитрий Медведев поделился фотографией после исторической победы сборной России.