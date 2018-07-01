Глава Федерации футбола Франции заявил о сближении с Россией благодаря ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/901/11763901/TASS_26978321-pic905-895x505-13576.jpg">

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года оказал воздействие на сближение России и Франции, в том числе глав государств Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«Всем бы этого хотелось. В данной сфере жизни бывают сложные моменты, не все всегда проходит гладко, но работа Макрона по урегулированию отношений ведется на постоянной основе.

Реклама

Россия является неоспоримой мировой державой, поэтому взаимодействие с ней должно быть естественным и долгосрочным», — цитируе Ле Гре RT.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на финал чемпионата мира 2018 года.