Бар в Рио-де-Жанейро угостит клиентов за каждое падение Неймара

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Один из баров Рио-де-Жанейро будет угощать клиентов во время каждого падения форварда сборной Бразилии Неймара в матче с командой Сербии на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Неймра подвергся критике со стороны болельщиков за частые падения. Так, в матче со сборной Коста-Рики бразильский нападающий упал 15 раз.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона призвал футболистов команды Бразилии вести себя мужественно.