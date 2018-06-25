Бар в Рио-де-Жанейро угостит клиентов за каждое падение Неймара
Один из баров Рио-де-Жанейро будет угощать клиентов во время каждого падения форварда сборной Бразилии Неймара в матче с командой Сербии на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Неймра подвергся критике со стороны болельщиков за частые падения. Так, в матче со сборной Коста-Рики бразильский нападающий упал 15 раз.
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