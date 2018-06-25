Футболист сборной Нигерии удивлен теплому приему команды в России

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Полузащитник сборной Сенегала Альфред Н'Диай заявил, что удивлен теплым приемом команды в России.

«Россия меня очень удивила, эта страна нас очень хорошо приняла, она очень толерантная. Мне казалось, что у нас будут проблемы в России, но все проходит очень благополучно», — приводит слова Н'Диай ТАСС.

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Чемпионат мира 2018 года проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

Ранее вратарь сборной Польши Войцех Щенсны поделился мнением об атмосфере на чемпионате мира 2018 года.