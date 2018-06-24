В Чечне отчитали CNN за сообщение об уходе Салаха из сборной из-за Кадырова

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В Чечне отчитали CNN за сообщение об уходе нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха из сборной Египта из-за главы республики Рамзана Кадырова, передает «Советский спорт».

«Это чушь. Я сам видел, в каком настроении был наш любимый игрок. Он не мог сделать таких заявлений. То, что сейчас пытаются говорить о Салахе, ссылаясь на неизвестный источник, близкий к «Ливерпулю», нарушает его права», — передает слова министра по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулата Умарова радиостанция «Говорит Москва».

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Также чиновник заявил, что CNN оклеветал Салаха и поставил его в неудобное положение.

«Салах полон надежд, что в составе сборной Египта он сыграет против грозненского «Ахмата». Я уверен, что если он прочитал эту заметку на CNN, он будет сожалеть, что они себе такое позволяют», — добавил чиновник.

Сборная Египта сыграет против Саудовской Аравии в матче заключительного тура группового этапа мундиаля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Кадыров сделал подарок Салаху во время мундиаля.