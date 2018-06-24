Кокорин поздравил Месси с днем рождения
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин поздравил аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси с днем рождения, сообщает «Советский спорт».
«С днем рождения, король! Ждем тебя в финале чемпионата мира против России», — написал Кокорин в инстаграме.
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Подопечные Станислава Черчесова сыграют с Уругваем 25 июня в Самаре.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Диего Марадона не считает Месси лидером сборной Аргентины.