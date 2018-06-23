Рекорд по числу матчей без нулевых ничьих на ЧМ установлен на турнире 2018 года
На чемпионате мира по футболу 2018 года в России был установлен рекорд мундиалей по отсутствию нулевых ничьих, сообщает ТАСС.
Данное достижение было установлено на матче между сборными Бельгии и Туниса.
Таким образом, впервые в истории 27 матчей мирового первенства прошли без нулевых ничей.
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Предыдущий рекорд принадлежит чемпионату мира 1954 года в Швейцарии (26 матчей).
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее на матче между сборными Бразилии и Коста-Рики был установлен рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург».