Футболист Муса заявил о желании вернуться в ЦСКА

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Нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса рассказал о возможности возвращения в состав московского ЦСКА, сообщает ТАСС.

«Сейчас я должен вернуться в «Лестер». Если будет возможно, я готов вернуться в ЦСКА, такая вероятность существует.

Я очень люблю этот клуб, благодаря ему я попал в состав на этот чемпионат мира», — сказа Муса.

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Нигерийский форвард выступал за ЦСКА в 2012-2016 годах, а также находился в аренде клуба с января по июнь 2018 года.

Ранее Муса стал лучшим игроком матча с командой Исландии на групповом этапе чемпионата мира — 2018.