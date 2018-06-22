Футболист Муса заявил о желании вернуться в ЦСКА
Нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса рассказал о возможности возвращения в состав московского ЦСКА, сообщает ТАСС.
«Сейчас я должен вернуться в «Лестер». Если будет возможно, я готов вернуться в ЦСКА, такая вероятность существует.
Я очень люблю этот клуб, благодаря ему я попал в состав на этот чемпионат мира», — сказа Муса.
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Нигерийский форвард выступал за ЦСКА в 2012-2016 годах, а также находился в аренде клуба с января по июнь 2018 года.
Ранее Муса стал лучшим игроком матча с командой Исландии на групповом этапе чемпионата мира — 2018.