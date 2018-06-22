Кот Ахилл предсказал победителя матча ЧМ-2018 Бразилия — Коста-Рика
Кот-оракул из Эрмитажа Ахилл предсказал победу сборной Бразилии над командой Коста-Рики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.
Отмечается, что кот подошел к миске с кормом, стоявшей рядом с бразильским флажком.
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Встреча между сборными Бразилии и Коста-Рики пройдет в Санкт-Петербурге 22 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий девятого дня мирового первенства.