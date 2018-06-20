Министр спорта поздравил сборную России с победой на ЧМ-2018

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Министр спорта России Павел Колобков поздравил футболистов национальной команды с победой над Египтом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Египта.

«Сегодня на поле была команда, бились и сражались все. Это заслуженная победа, мы ждали этого очень долго. Поздравляю ребят и тренерский штаб, молодцы. Это было здорово», — цитирует Колобкова ТАСС.

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Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) завтра сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги встречи.