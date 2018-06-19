Капитан сборной Туниса отметил поддержку российских болельщиков на ЧМ-2018

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Капитан сборной Туниса по футболу Вахиб Хазри рассказал о поддержке российских болельщиков во время матча с командой Англии на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня была исключительная поддержка русских во время матча, но мы, к сожалению, потеряли ритм. В следующем матче против сборной Бельгии нам будет тяжело, потому что они — феноменальные игроки. Но для нас главное — не терять ритм», — сказал футболист.

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Хазри также отметил, что большое количество мошкары доставило проблемы во время матча, но не сильные.

Ранее сборная Англии вырвала победу у Туниса в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России.