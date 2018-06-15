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Хавбек сборной России и московского ЦСКА Александр Головин объяснил, почему ушел из прямого эфира Первого канала после матча открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии, передает Sport24.

«Я ушел из эфира Первого канала, потому что ничего слышал в наушнике. Меня не так поняли. Конечно, все любят хвалебные речи, но много этого делать не нужно — может плохо сказаться», — заявил Головин.

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Многие посчитали, что 22-летний футболист покинул эфир, так как не хотел слушать похвалу в свой адрес.

Ранее жена Василия Березуцкого заявила, что гордится Головиным.