Во время матча Россия — Саудовская Аравия правонарушений не зафиксировано

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Сотрудники полиции и Росгвардии не допустили нарушений правопорядка во время матча открытия чемпионата мира — 2018 между командами России и Саудовской Аравии, сообщает «РИА Новости».

Эту информацию подтвердили в пресс-службе столичного управления МВД.

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«Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении торжественной церемонии открытия и первого матча ЧМ-2018.

Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», — говорится в заявлении.

Матч прошел на московском стадионе «Лужники» и закончился разгромной победой россиян со счетом 5:0.

Ранее польский журналист призвал поддерживать сборную России.