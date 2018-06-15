Во время матча Россия — Саудовская Аравия правонарушений не зафиксировано
Сотрудники полиции и Росгвардии не допустили нарушений правопорядка во время матча открытия чемпионата мира — 2018 между командами России и Саудовской Аравии, сообщает «РИА Новости».
Эту информацию подтвердили в пресс-службе столичного управления МВД.
«Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении торжественной церемонии открытия и первого матча ЧМ-2018.
Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», — говорится в заявлении.
Матч прошел на московском стадионе «Лужники» и закончился разгромной победой россиян со счетом 5:0.
Ранее польский журналист призвал поддерживать сборную России.