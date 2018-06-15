Режиссера церемонии открытия ЧМ-2018 шокировал неприличный жест Робби Уильямса
Режиссер церемонии открытия чемпионата мира-2018 Илья Авербух прокомментировал неприличный жест британского певца Робби Уильямса во время выступления, передает «РИА Новости».
В «Лужниках» Уильямс исполнил свои самые известные хиты, после чего показал средний палец в камеру.
«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно.
Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом. Ну что тут говорить, он большая звезда, знает, что делает», — заявил Авербух.
В матче открытия чемпионата мира — 2018 сборная России победила Саудовскую Аравию. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее Дмитрий Песков объяснил жест Владимира Путина в адрес принца Саудовской Аравии.