Режиссера церемонии открытия ЧМ-2018 шокировал неприличный жест Робби Уильямса

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Режиссер церемонии открытия чемпионата мира-2018 Илья Авербух прокомментировал неприличный жест британского певца Робби Уильямса во время выступления, передает «РИА Новости».

В «Лужниках» Уильямс исполнил свои самые известные хиты, после чего показал средний палец в камеру.

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«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно.

Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом. Ну что тут говорить, он большая звезда, знает, что делает», — заявил Авербух.

В матче открытия чемпионата мира — 2018 сборная России победила Саудовскую Аравию. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее Дмитрий Песков объяснил жест Владимира Путина в адрес принца Саудовской Аравии.