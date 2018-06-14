Черчесов прокомментировал победу сборной России в матче открытия ЧМ-2018

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу своих подопечных над командой Саудовской Аравии в матче открытия домашнего чемпионата мира — 2018. Слова специалиста передает ТАСС.

«Мы делом доказали, чего мы хотим добиться на чемпионате мира. Мы хотим быть достойными хозяевами турнира. Я благодарен ребятам за то, что они выполнили все, что мы планировали», — сказал Черчесов.

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Тренер также рассказал о травме полузащитника сборной Алана Дзагоева, который покинул поле в начале первого тайма.

Мы готовы были к любому развитию событий, у нас есть план A, план B и так далее. Но из-за травмы не хотелось менять игрока», — отметил он.

Напомним, что первый матч чемпионата мира по футболу — 2018 завершился со счетом 5:0 в пользу сборной России.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.