08 ноября 2022, 23:30 Спорт Оторваться от «Реала»: «Барселона» гостит у «Осасуны». LIVE Ла Лига. 14-й тур. «Осасуна» — «Барселона». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Роберт Левандовски празднует гол в составе «Барселоны» Reuters

В матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона», которая впервые под руководством Хави вышла на единоличное первое место, играет в гостях с «Осасуной». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Испания - Примера. 14-й тур Матч не начался 08 ноября 23:30 Осасуна Памплона 0:0 Барселона Барселона Стадион «Эль-Садар», Памплона Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)