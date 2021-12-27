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Спорт

Начало новогоднего безумия: Россия проигрывает Швеции на МЧМ. LIVE

МЧМ-2022. Группа В. Россия — Швеция. ОНЛАЙН

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Молодежная сборная России по хоккею на МЧМ-2021

Молодежная сборная России по хоккею на МЧМ-2021

Сайт Федерации хоккея России
В Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею-2022. В своем первом матче сборная России встречается с командой Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
U20 ЧМ-2022. Группа B
Перерыв
27 декабря 00:30
Россия U20
0 : 1
Швеция U20
Стадион «Вестернер Парк Центриум», Ред-Дир
Главный судья: Роберт Хеннесси  (США), Кайл Ковальски  (Эдмонтон, Канада)
1-й период

05'24" Олауссон

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'20

Легкая потасовка у шведских ворот, и на этом завершается первый период. Швеция пока выглядит лучше. Отдыхаем.

'19

Позиционная игра пошла в последние минуты, без особых моментов..

'17

А вот теперь две подряд очень опасные атаки шведов, серия бросков — Аскаров в порядке!

'15

Танков нанес бросок с разворота из центра зоны — шведский вратарь надежен!

'14

Пашина вывели по центру к воротам, но бросать пришлось из борьбы с неудобной руки — Валльстедт прижал шайбу под рукой! Первый опасный момент от сборной России.

'12

Эклунд принял шайба у ворот, никто его не держал, а шайба после его броска проползла под щитками Аскарова, но защитники России успели первыми!

'12

Есть такое ощущение, что шведы пока острее в атаке, хотя по броскам примерное равенство. У россиян очень много сумбура в действиях.

'10

Комбинируют в чужой зоне россияне неплохо, но вот бросить пока нереально — шведы в порядке.

'8

Пока достаточно спокойная игра, обе команды хорошо обороняются, но вот сразу пропустили в меньшинстве.

'6

И почти моментальная реализация большинства от шведов. Олауссон кистевым броском из правого круга вбрасывания отправил шайбу в дальний угол ворот.

'6

Через пару секунд был удален Никитина Новиков.

'6

Непонятно, из-за чего была пауза, но движуха пошла. Сначала шведы попадают в штангу.

'5

Пауза в игре и пока непонятно, с чем она связана. Судьи поехали смотреть повтор? Повтор чего?

'4

Не сказать, что пока были созданы опасные моменты. Наш вратарь Аскеров в одном моменте сыграл не очень уверенно, но быстро исправился.

'3

Матвей Мичков пытался из-за ворот выкатится и обострить, но шведский защитник не пустил.

'2

Сразу опасный момент у россиян, но Танков бросил выше перекладины.

'1

Поехали!

00:20

На этом матче будет работать североамериканская бригада арбитров. Дуэт главных судей образуют американец Роберт Хеннесси и канадец Кайл Ковальски, а лайнсменами будут американец Джон Рей и канадец Коди Хасби.

00:15

Состав сборной Швеции:

Валльстедт (Кланг);

Эдвинссон – Гранс, Хольц – Эклунд – Олауссон;

Лёф – Нюстрём, Стаккестад – Юнгман – Шёберг;

Андре – Ольссон, Росен – Нидербах – Торгерсcон;

Форсфьелль, Магнуссон – Экмарк – Нюбек, Стенман.

00:12

В состав команды на предстоящую встречу тренерский штаб во главе с Сергеем Зубовым не включил голкипера Максима Моторыгина, защитника Арсения Коромыслова, а также нападающего Ивана Дидковского.

00:10

Состав сборной России: Аскаров (Гуськов);

Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;

Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;

Грудинин — Стеклов, Тютнев — Гуслистов — Пашин;

Зинченко — Савиков, Злодеев — Юров — Пономарев.

00:05

Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами США, Словакии и Швейцарии.

00:01

Матч начнется в 00:30 по московскому времени.

00:00

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию первого матча сборной России на молодежном чемпионате мира-2022. Соперником российской команды станет сборная Швеции.

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