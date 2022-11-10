Спорт

Отомстить за поражение в АПЛ: «Манчестер Юнайтед» бьется с «Астон Виллой» в Кубке. LIVE

Футбол Англии. Кубок лиги. 3-й раунд. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». ОНЛАЙН

close
100%
Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш

Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш

Reuters
«Манчестер Юнайтед» в третьем раунде Кубк английской лиги сражается с «Астон Виллой», которая несколько дней назад обыграла подопечных Эрика тен Хага \в Английской премьер-лиге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
Матч не начался
10 ноября 23:00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:0
Астон Вилла
Бирмингем
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Несколько дней назад «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Астон Виллы» в Английской премьер-лиге, и вот команды встречаются снова — в рамках третьего раунда Кубка лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 260-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 260-й день
«Еще одна победа Украины». Как в мире отреагировали на отвод войск из Херсона
В МО РФ заявили, что отвод войск на левый берег Днепра идет в строгом соответствии с планом
Звезда сериалов про полицию. Умер актер Андрей Стоянов
Бывший муж Елены Берковой актер Андрей Стоянов скончался в Москве на 49-м году жизни
В ДНР сообщили о «зачистке» села Павловка на 90%
Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в РФ при условии отсутствия роста инфляции
Президент Сербии Вучич заявил, что ошибся в прогнозах по обороне Херсона Россией
Турчак и депутаты Госдумы попали под обстрел в ЛНР
Новости и материалы
Чемпион мира по грэпплингу Сороканюк покончил с собой
В администрации Киевской области сообщили о запрете использовать гирлянды в регионе
Кабмин РФ внес в Госдуму проект об освобождении разработчиков военного ПО от НДС
Сервис EnergyScan сообщил, что потребление газа в Европе в октябре упало на 22%
Житель Ставрополя избивал и ставил 2-летнюю падчерицу на соль, пшеницу и уксус
Ученые предупредили об опасности секса для астматиков
Россиянина заподозрили в крупнейших хакерских атаках и арестовали в Канаде
Небензя рассказал, почему нет расследований преступлений США и НАТО в Афганистане
Зеленский и Трюдо обсудили зерновую сделку и военную помощь
Экс-игрок «Зенита» Погребняк заявил, что не будет смотреть матч России с Таджикистаном
Полковник Макгрегор: Зеленский и Салливан создали иллюзию стремления Киева к переговорам
Владимирский военком ответил на заявления об отправке военных на фронт без обучения
Bloomberg: Amazon стала первой потерявшей $1 трлн компанией в мире
Замглавы «Инфотекс»: России требуется 1000 специалистов по квантовым технологиям в год
Экс-игрок «Спартака» Кавазашвили: на первом месте у Дзюбы стоят деньги, а не футбол
Бывший помощник Джека Ма рассказал, какой была Alibaba до упадка
Неизвестные напали на посетителей бара в Мексике, девять человек погибли
Ученые выяснили, как доход влияет на риск развития депрессии
Все новости
Дело о пожаре в ночном клубе. Депутата Мирзоева отправили в СИЗО на два месяца
Суд арестовал депутата Мирзоева, который владеет сгоревшим клубом «Полигон» в Костроме
Атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» готовится к переходу на Тихий океан
Новая подлодка класса «Борей-А» пополнит состав ВМФ России
Рейс из Бишкека, Lexus и миллионы долларов. Что известно об ограблении в Домодедово
В аэропорту Домодедово подтвердили факт ограбления на привокзальной площади
Как в драме «По-мужски» хотели бороться с токсичной маскулинностью и почему это не получилось
Рецензия на драму «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли
«С Запада на Восток». ЕС будет готовиться к быстрой переброске войск к границам России
Боррель призвал увеличить возможности ЕС быстрой переброски на восток военной техники
5 причин сходить на премьеру «Лабиринт» в Большом театре
В ноябре в Большом театре состоится премьера балетной программы «Лабиринт»
Дорогой Леонид Ильич: 40 лет назад умер Брежнев
«Вышел на встречку». Основатель украинской «Руси единой» погиб в Крыму
Экс-депутат Рады Алексей Ременюк погиб в ДТП после полицейской погони в Симферополе
Лозунг «Жыве Беларусь» уравняли с нацистским «Хайль Гитлер». Хотя в 90-х ему аплодировал Лукашенко
МВД Белоруссии признал нацистской символикой восклицание «Жыве Беларусь» с поднятой рукой
Новая драма в мире криптовалют: почему биткоин просел ниже $16 тысяч
Крупнейшая криптобиржа Binance отказалась поглощать своего конкурента FTX
«Валидол, валокордин и корвалол – чистой воды плацебо»: кардиолог рассказал о рисках инфаркта
Кардиолог Картина: признаки инфаркта – сильная загрудинная боль, холодный липкий пот, трудности с дыханием
Путин и Зеленский не поедут на саммит G20 в Индонезии. Теперь уже официально
В Кремле подтвердили, что российскую делегацию на саммите «двадцатки» возглавит Лавров
Тест: угадайте актера из популярного советского фильма по усам и шляпе
Вспомните, как выглядели артисты в известных советских кинокартинах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть