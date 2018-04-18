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Спартак Тосно
Павел Погребняк против «Спартака» РИА Новости
Павел Погребняк против «Спартака»

Кубок России. «Спартак» сломал Погребняка. LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка России «Спартак» — «Тосно»

Московский «Спартак» дома принимает «Тосно» в рамках матча 1/2 финала Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/2 финала  |   18 апреля 18:30   |  перерыв
Спартак
0:0
Тосно
0:0
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Дугалич 4'
Подробная статистика матча
Основные составы
57 (в)   Александр Селихов
29 (з)   Илья Кутепов
33 (з)   Никола Максимович
38 (з)   Андрей Ещенко
23 (з)   Дмитрий Комбаров
47 (п)   Роман Зобнин
50 (п)   Марио Пашалич
30 (п)   Софьян Ханни
19 (п)   Александр Самедов
10 (п)   Квинси Промес
12 (н)   Луис Адриано
16 (в)   Давид Юрченко
25 (з)   Андрей Буйволов
24 (з)   Тимофей Маргасов
28 (з)   Евгений Чернов
26 (з)   Раде Дугалич 4'
4 (з)   Илья Жигулёв
21 (п)   Вагиз Галиулин
22 (п)   Резиуан Мирзов
88 (п)   Марко 
15 (п)   Нуну Роша
33 (н)   Павел Погребняк
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
98 (в)   Александр Максименко
3 (з)   Марко Петкович
5 (з)   Сердар Таски
16 (з)   Сальваторе Боккетти
26 (з)   Леонид Миронов
8 (п)   Денис Глушаков
11 (п)   Лукас Фернандо
18 (п)   Зелимхан Бакаев
40 (п)   Артём Тимофеев
9 (н)    Зе
99 (н)   Педро Роша
1 (в)   Михаил Опарин
8 (з)   Сергей Сухарев
(з)   Неманья Мьюшкович
11 (п)   Максим Палиенко
23 (п)   Александр Трошечкин
14 (п)   Александр Карницкий
77 (п)   Никола Труич
31 (п)   Александр Макаров
29 (н)    Рикардиньо
Удары
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В створ:
Владение мячом
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Удары
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Перерыв

Судья Галимов дает свисток на перерыв — расходятся команды по раздевалкам, причем Промес уходит с поля с ну очень недовольной гримасой на лице. Мог уже как минимум хет-трик делать голландец, однако всякий раз настоящим молодцом показывал себя вратарь Юрченко. Во втором тайме «Тосно» придется еще тяжелее. «Спартак» будет продолжать нагнетать давление, а гости в атаке уже лишились получившего травму Погребняка.

'45+1

Бесшабашный футбол у нас пошел! «Тосно» убежал в контратаку, ошибся — и уже Адриано оказался на ударной позиции. Снова Юрченко блистает! Вот это матч!

'45

Ох, а Юрченко вытаскивает мяч из-под перекладины после убойного удара головой Ханни! Уже видел алжирец мяч в сетке, но настоящее чудо сделал вратарь!

'43

Травмированный защитник «Спартака» Георгий Джикия смотрит игру в компании экс-форварда красно-белых Романа Павлюченко.

'41

Раскочегарился «Спартак» под конец тайма! Еще один полумомент — острота, впрочем, исчерпана довольно быстро.

'40

Промес снова создает моментище!!! Получив пас от Комбарова, обыгрался с ногой соперника как со стенкой и ахнул по воротам! Юрченко уже почти завалился, попавшись на противоходе, но все же забрал мяч, пусть и со второй попытки.

'37

Большими силами «Тосно» отошел назад. «Спартаку» непросто организовывать позиционное наступление, да и не очень он это умеет — вспомним, как играли красно-белые с «Марибором» дома.

'34

Сложно будет теперь «Тосно» впереди. Погребняк-то со стартовых минут продемонстрировал супернастрой. Очень уж ему хотелось вновь огорчить родной клуб.

'33

Вот это поворот — наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов вынужден менять Погребняка, не может он продолжить игру! Никола Труич выходит вместо россиянина. И стадион гудит, орет, свистит — показывает свое отношение к Павлу.

'31

Кажется, Погребняк травмировался! Хромает, и уводят его за пределы поля. Там эскулапы попробуют Павлу помочь.

'29

Мирзов и Комбаров повздорили.

'27

Борьба, много борьбы в эти минуты. И в центр поля переместились события...

'25

Теперь напряженно уже у других ворот. Но Жигулев не придумал ничего лучше, как попытаться пробить пяткой едва ли не из центра штрафной. Естественно, ничего путного не вышло.

'22

Все наседают и наседают хозяева. Но гости не нервничают, спокойно делают свое дело.

'20

Знаменитый в прошлом спартаковец Максим Калиниченко не сомневается в уверенной победе своих одноклубников.

«Спартак» после поражения в Екатеринбурге всеми силами будет доказывать болельщикам, тем более в день рождения клуба, что это было случайностью, — приводит слова ветерана «Рейтинг Букмекеров». — Кубок нужно брать. Для этого нужно сначала обыграть для начала «Тосно». Я предполагаю, что «Спартак» выиграет уверенно».

'18

Однако отвел «Тосно» напряжение от своих ворот! И бросает мяч из аута.

'16

И снова Промес в центре внимания! Теперь бил с подкруткой в дальний — вновь неудача постигла голландца.

'14

Супермомент у «Спартака»! После класснейшего паса справа бил голландец в касание в ближний угол — Юрченко мяч достал. Но и удар не самым убойным получился, конечно. На удобной для голкипера высоте полетел мяч...

'12

«Тосно» ненадолго перешел центральную линию, но и только.

'9

Трибуны завелись: до 5-й минуты они молчали в память об ушедшем из жизни своем соратнике Евгении Нагате.

'7

«Спартак» завладел инициативой. Катает мяч. Ищет подход к воротам.

'6

Со «Спартаком» связана самая громкая победа «Тосно» на начальном этапе существования команды. В марте 2014 года клуб из Ленинградской области еще в статусе скромного коллектива ПФЛ совершенно сенсационно выбил красно-белых из Кубка России на стадии 1/8 финала. Единственный гол гости провели тогда в овертайме...

'5

К слову, совсем недавно, 31 марта, команды встретились здесь же, на «Открытие Арене», в рамках РФПЛ. «Спартак» тогда победил, но не без труда — 2:1, причем за «Тосно» с пенальти забил Погребняк.

'4

Раде Дугалич открыл счет желтым карточкам в этом матче.

'3

Павел Погребняк устроил стычку с Ханни в центре поля. Это претензии к нему предъявили хозяева после фола на Зобнине. Трибуны негодуют — не любят они Павла. Впрочем, тот их — тоже.

'3

Роман Галимов судит игру, арбитр из Улан-Удэ.

'3

Важно напомнить, что сегодня у «Спартака» еще один большой праздник — 96-летие со дня основания (если придерживаться официальной хронологии).

'2

Кстати, перед самым началом прямо на поле, под дождем, чествовали великого спартаковца Георгия Ярцева, который недавно отметил 70-летие.

'1

Матч начался! Желаем удачи командам и ждем искрометного футбола!

18:25

«Тосно» на пути к полуфиналу пришлось выбить из турнира «Тюмень» (2:1), «Томь» (встреча закончилась вничью 0:0 и победитель был определен в серии пенальти — 6:5) и дальневосточную «Луч-Энергию» (2:1).

18:20

На предыдущих стадиях Кубка «Спартак» одолел краснодарскую «Кубань» (2:0), «Спартак» из Нальчика (5:2) и самарские «Крылья Советов» (3:1).

18:15

Стартовый состав «Тосно»: Юрченко, Чернов, Дугалич, Буйволов, Маргасов, Полетанович, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Нуну Роша, Погребняк.

18:10

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Пашалич, Самедов, Промес, Ханни, Луис Адриано.

18:05

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

18:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Московский «Спартак» сегодня дома примет «Тосно» в рамках матча 1/2 финала Кубка России по футболу.