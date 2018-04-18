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Травмированный защитник «Спартака» Георгий Джикия смотрит игру в компании экс-форварда красно-белых Романа Павлюченко.
Раскочегарился «Спартак» под конец тайма! Еще один полумомент — острота, впрочем, исчерпана довольно быстро.
Большими силами «Тосно» отошел назад. «Спартаку» непросто организовывать позиционное наступление, да и не очень он это умеет — вспомним, как играли красно-белые с «Марибором» дома.
Сложно будет теперь «Тосно» впереди. Погребняк-то со стартовых минут продемонстрировал супернастрой. Очень уж ему хотелось вновь огорчить родной клуб.
Мирзов и Комбаров повздорили.
Борьба, много борьбы в эти минуты. И в центр поля переместились события...
Теперь напряженно уже у других ворот. Но Жигулев не придумал ничего лучше, как попытаться пробить пяткой едва ли не из центра штрафной. Естественно, ничего путного не вышло.
Все наседают и наседают хозяева. Но гости не нервничают, спокойно делают свое дело.
Знаменитый в прошлом спартаковец Максим Калиниченко не сомневается в уверенной победе своих одноклубников.
«Спартак» после поражения в Екатеринбурге всеми силами будет доказывать болельщикам, тем более в день рождения клуба, что это было случайностью, — приводит слова ветерана «Рейтинг Букмекеров». — Кубок нужно брать. Для этого нужно сначала обыграть для начала «Тосно». Я предполагаю, что «Спартак» выиграет уверенно».
Однако отвел «Тосно» напряжение от своих ворот! И бросает мяч из аута.
И снова Промес в центре внимания! Теперь бил с подкруткой в дальний — вновь неудача постигла голландца.
«Тосно» ненадолго перешел центральную линию, но и только.
Трибуны завелись: до 5-й минуты они молчали в память об ушедшем из жизни своем соратнике Евгении Нагате.
«Спартак» завладел инициативой. Катает мяч. Ищет подход к воротам.
Со «Спартаком» связана самая громкая победа «Тосно» на начальном этапе существования команды. В марте 2014 года клуб из Ленинградской области еще в статусе скромного коллектива ПФЛ совершенно сенсационно выбил красно-белых из Кубка России на стадии 1/8 финала. Единственный гол гости провели тогда в овертайме...
К слову, совсем недавно, 31 марта, команды встретились здесь же, на «Открытие Арене», в рамках РФПЛ. «Спартак» тогда победил, но не без труда — 2:1, причем за «Тосно» с пенальти забил Погребняк.
Павел Погребняк устроил стычку с Ханни в центре поля. Это претензии к нему предъявили хозяева после фола на Зобнине. Трибуны негодуют — не любят они Павла. Впрочем, тот их — тоже.
Роман Галимов судит игру, арбитр из Улан-Удэ.
Важно напомнить, что сегодня у «Спартака» еще один большой праздник — 96-летие со дня основания (если придерживаться официальной хронологии).
Кстати, перед самым началом прямо на поле, под дождем, чествовали великого спартаковца Георгия Ярцева, который недавно отметил 70-летие.
«Тосно» на пути к полуфиналу пришлось выбить из турнира «Тюмень» (2:1), «Томь» (встреча закончилась вничью 0:0 и победитель был определен в серии пенальти — 6:5) и дальневосточную «Луч-Энергию» (2:1).
На предыдущих стадиях Кубка «Спартак» одолел краснодарскую «Кубань» (2:0), «Спартак» из Нальчика (5:2) и самарские «Крылья Советов» (3:1).
Стартовый состав «Тосно»: Юрченко, Чернов, Дугалич, Буйволов, Маргасов, Полетанович, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Нуну Роша, Погребняк.
Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Пашалич, Самедов, Промес, Ханни, Луис Адриано.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Московский «Спартак» сегодня дома примет «Тосно» в рамках матча 1/2 финала Кубка России по футболу.