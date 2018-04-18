Знаменитый в прошлом спартаковец Максим Калиниченко не сомневается в уверенной победе своих одноклубников.

«Спартак» после поражения в Екатеринбурге всеми силами будет доказывать болельщикам, тем более в день рождения клуба, что это было случайностью, — приводит слова ветерана «Рейтинг Букмекеров». — Кубок нужно брать. Для этого нужно сначала обыграть для начала «Тосно». Я предполагаю, что «Спартак» выиграет уверенно».