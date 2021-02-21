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Арсенал Манчестер Сити

Гвардиола против Артеты: «Арсенал» принимает «Манчестер Сити». LIVE

АПЛ. 25-й тур. «Арсенал» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

«Арсенал» принимает «Манчестер Сити» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
25-й тур  |   21 февраля 19:30   |  1 тайм
Арсенал
0:1
Манчестер Сити
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Стерлинг 2'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Бернд Лено
3 (з)   Киран Тирни
22 (з)    Пабло
16 (з)   Роб Холдинг
2 (з)   Эктор Бельерин
34 (п)   Гранит Джака
25 (п)   Мохамед Эльнени
7 (п)   Букайо Сака
11 (п)   Мартин Эдегор
19 (н)   Николя Пепе
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
31 (в)    Эдерсон
5 (з)   Джон Стоунс
27 (з)   Жоау Канселу
3 (з)   Рубен Диаш
8 (п)   Илкай Гюндоган
25 (п)    Фернандиньо
17 (п)   Кевин Де
20 (п)   Бернарду Силва
11 (п)   Александр Зинченко
26 (н)   Рияд Марез
7 (н)   Рахим Стерлинг 2'
Запасной состав
33 (в)   Мэтью Райан
6 (з)    Габриэль
17 (з)    Седрик
23 (з)   Давид Луис
8 (п)   Даниель Себальос
32 (п)   Эмиль Смит
12 (н)    Виллиан
9 (н)   Александр Ляказетт
35 (н)   Габриэл Мартинелли
13 (в)   Закари Стеффен
14 (з)   Эмерик Лапорт
22 (з)   Бенжамен Менди
2 (з)   Кайл Уолкер
47 (п)   Филип Фоден
16 (п)   Родриго Эрнандес
10 (н)   Серхио Агуэро
21 (н)   Ферран Торрес
9 (н)   Габриэл Жезус
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
Удары
%
По воротам: 4
В створ:
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
Трансляция
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'12
Совсем без мяча проводит пока что игру «Арсенал». Тяжело в такой ситуации рассчитывать на ответный гол хозяевам.
'10
Де Брейне попытался продвинуться вперед от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Сака.
'8
Марез получил пас от Де Брейне на правом краю чужой штрафной, опасно пробил, но рикошетом от Тирни мяч ушел за пределы поля.
'6
Де Брейне исполнил опасную передачу в чужую штрафную на Стерлинга, но в этот раз Рахим с ударом затянул и позволил Лено забрать мяч в руки.
'4
Ожидаемо под диктовку «Манчестер Сити» проходит у нас сейчас игра. Вынуждены канониры лишь обороняться.
'2
Гол! 0:1! Марез навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Холдинг упустил Стерлинга и тот ударом головой с близкой дистанции поразил ворота.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
'0
Промо матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»: https://www.championat.com/video/225039/