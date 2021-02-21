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Трансляция
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'12
Совсем без мяча проводит пока что игру «Арсенал». Тяжело в такой ситуации рассчитывать на ответный гол хозяевам.
'10
Де Брейне попытался продвинуться вперед от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Сака.
'8
Марез получил пас от Де Брейне на правом краю чужой штрафной, опасно пробил, но рикошетом от Тирни мяч ушел за пределы поля.
'6
Де Брейне исполнил опасную передачу в чужую штрафную на Стерлинга, но в этот раз Рахим с ударом затянул и позволил Лено забрать мяч в руки.
'4
Ожидаемо под диктовку «Манчестер Сити» проходит у нас сейчас игра. Вынуждены канониры лишь обороняться.
'2
'1
Матч начался!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
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