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В Челябинске простились с хоккеистом Файзутдиновым

На ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошла церемония прощания с 19-летним хоккеистом Тимуром Файзутдиновым, передает «74.ru». Капитан молодежной команды петербургского хоккейного клуба «Динамо» скончался 16 марта в возрасте 19 лет. 12 марта во время выездного матча «Динамо» в Ярославле против местного «Локомотива» в рамках плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) шайба попала хоккеисту в сонную артерию. Три дня молодой спортсмен провел в реанимации, но спасти врачам не удалось.

По факту гибели Файзутдинова начата доследственная проверка, Следственный комитет интересует, была ли хоккеисту своевременно оказана качественная медицинская помощь. А в Федерации хоккея России (ФХР) задумались над тем, что хоккеисты на площадке могут быть защищены недостаточно хорошо.

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Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым в Челябинске, 18 марта 2021 года Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым в Челябинске, 18 марта 2021 года
Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года
Генеральный директор ХК &laquo;Динамо&raquo; (Москва) Евгений Кровопусков во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года Генеральный директор ХК &laquo;Динамо&raquo; (Москва) Евгений Кровопусков во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года
Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года
Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года
Родные погибшего во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года Родные погибшего во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года
Вице-президент Федерации хоккея России Игорь Тузик во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года Вице-президент Федерации хоккея России Игорь Тузик во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года
Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года
Главный тренер МХК &laquo;Динамо&raquo; (Санкт-Петербург) Кирилл Алексеев во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года Главный тренер МХК &laquo;Динамо&raquo; (Санкт-Петербург) Кирилл Алексеев во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) &laquo;Динамо&raquo; Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене &laquo;Трактор&raquo; в Челябинске, 18 марта 2021 года
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Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимуром Файзутдиновым в Челябинске, 18 марта 2021 года
Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, 18 марта 2021 года
Генеральный директор ХК «Динамо» (Москва) Евгений Кровопусков во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, 18 марта 2021 года
Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, 18 марта 2021 года
Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, 18 марта 2021 года
Родные погибшего во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, 18 марта 2021 года
Вице-президент Федерации хоккея России Игорь Тузик во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, 18 марта 2021 года
Во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, 18 марта 2021 года
Главный тренер МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Кирилл Алексеев во время церемонии прощания с хоккеистом петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимуром Файзутдиновым на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, 18 марта 2021 года
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