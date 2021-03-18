В Челябинске простились с хоккеистом Файзутдиновым
На ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошла церемония прощания с 19-летним хоккеистом Тимуром Файзутдиновым, передает «74.ru». Капитан молодежной команды петербургского хоккейного клуба «Динамо» скончался 16 марта в возрасте 19 лет. 12 марта во время выездного матча «Динамо» в Ярославле против местного «Локомотива» в рамках плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) шайба попала хоккеисту в сонную артерию. Три дня молодой спортсмен провел в реанимации, но спасти врачам не удалось.
По факту гибели Файзутдинова начата доследственная проверка, Следственный комитет интересует, была ли хоккеисту своевременно оказана качественная медицинская помощь. А в Федерации хоккея России (ФХР) задумались над тем, что хоккеисты на площадке могут быть защищены недостаточно хорошо.
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