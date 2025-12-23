На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казахстане задержали главреда крупного информагентства

В Казахстане задержали главреда агентства «КазТАГ» Амира Касенова
Правоохранительные органы Казахстана задержали главного редактора «КазТАГ» Амира Касенова. Об этом сообщили в информационном агентстве.

Генеральный директор «КазТАГ» Асет Матаев сообщил в своем Telegram-канале, что адвокаты Касенова узнали о его задержании после того, как того пригласили на следственные действия в полицию Астаны.

В полиции уточнили, что досудебное расследование в отношении сотрудников редакции началось после письменного заявления представителя частной компании. По версии следствия, речь идет о неоднократном распространении заведомо ложной информации, которая нанесла существенный ущерб деловой репутации и интересам заявителя.

По данным полиции Алма-Аты, следственные действия провели поэтапно и в рамках уголовно-процессуального законодательства. В результате 23 декабря Касенова задержали и поместили в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны. В полиции подчеркнули, что расследование ведется с соблюдением норм УПК Казахстана.

В начале декабря «КазТАГ» заявляло, что Матаев и Касенов стали подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному после обращения компании Freedom Finance.

Ранее в Петербурге задержали пресс-секретаря местного МВД по делу о взятках за утечку полицейских сводок.

