Страны Запада активно мешают достижению мирного соглашения по Украине и прекращению вооруженного конфликта. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью PostTV.

По его мнению, мирному соглашению «мешают европейцы».

Папуашвили добавил, что не понимает, почему в Европе готовятся к войне, когда Россия говорит, что не собирается ни на кого нападать.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной документ по урегулированию украинского конфликта готов.

20 декабря в Майами состоялась встреча делегаций Украины, США и стран Европы. По итогам переговоров специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров опубликовали в социальных сетях одинаковые заявления. В них говорится, что в ходе контактов стороны обсудили мирный план из 20 пунктов и гарантии безопасности Вашингтона для Киева. Кроме того, участники встречи уделили время обсуждению развития плана «экономики и процветания».

Ранее в России рассказали, как поступит Трамп в случае неудачи на украинском треке.