На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создали программу для реконструкции митрального клапана сердца

Первый МГМУ: создана программа для расчета размера створок митрального клапана
true
true
true
close
Shutterstock

Кардиохирурги Сеченовского университета разработали программу, которая позволяет точно рассчитывать размеры створок митрального клапана для его реконструкции из собственного перикарда пациента. Разработка приближает врачей к выполнению полной реконструкции митрального клапана — операции, которая в России ранее не проводилась. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Митральный клапан регулирует ток крови между левыми отделами сердца, и при его тяжелой недостаточности пациентам чаще всего устанавливают механический протез. Такая замена спасает жизнь, но требует пожизненного приема антикоагулянтов и связана с риском осложнений. Альтернативой может стать реконструкция клапана из аутоперикарда — собственной ткани пациента, однако эта операция крайне сложна и до сих пор описывалась в мировой практике лишь в виде единичных клинических случаев.

Чтобы решить задачу индивидуального подбора размеров створок, специалисты Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета создали специальную расчетную программу. Она позволяет персонализировать форму и размеры створок для конкретного пациента.

«В программу достаточно внести вес, рост, индекс массы тела, площадь поверхности митрального клапана и параметры его створок, полученные при стандартной трансторакальной эхокардиографии. На основе этих данных система строит модель створки, которую можно интраоперационно выкроить из аутоперикарда и имплантировать пациенту», — рассказал стажер-исследователь кафедры сердечно-сосудистой хирургии Илья Васалатий.

Сейчас кардиохирурги дорабатывают алгоритм, чтобы в перспективе модель створок можно было получать всего по одному параметру — диаметру фиброзного кольца митрального клапана. Это упростит и ускорит подготовку к операции.

По словам доцента кафедры сердечно-сосудистой хирургии Максима Ткачева, идея реконструкции митрального клапана аутоперикардом возникла на основе многолетнего опыта пластики аортального клапана. За последние десять лет в клинике выполнены сотни подобных операций, а накопленная база аутопсийных исследований позволяет создавать максимально точные и персонализированные модели клапанов.

Следующим этапом станет проведение полной реконструкции митрального клапана на лабораторном животном. Врачи рассчитывают, что успешная реализация технологии позволит в будущем помочь тысячам пациентов с тяжелой митральной недостаточностью.

«Персонализированная реконструкция митрального клапана может стать альтернативой механическому протезированию. Это даст пациентам возможность вернуться к нормальной жизни без постоянного приема антикоагулянтов», — отметил директор Клиники сердечно-сосудистой хирургии Роман Комаров.

Ранее в России повысили эффективность доставки противоопухолевых препаратов в 10 раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами