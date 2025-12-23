На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности личной жизни Водонаевой: «Сосет кровь юнцов»

Блогер Пилягин рассказал, что заметил Водонаеву в компании с молодым мужчиной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер Олег Пилягин сообщил в Telegram-канале, что у телеведущей Алены Водонаевой появился новый ухажер.

Пилягин заметил Водонаеву в компании с молодым мужчиной. Он спросил у звезды, кто этот молодой человек. Водонаева обещала рассказать все блогеру, но не на публику.

«Сколько помню Алену Водонаеву, ее парни/любовники/ухажеры всегда младше ее лет на 15-20. Теперь ясно, почему она молодо выглядит. Сосет кровь юнцов», — заявил блогер.

Водонаева была замужем дважды. Первым ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев. В 2010-м у них родился сын Богдан. Пара развелась в 2013 году. В 2018-м ведущая связала себя узами брака с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год.

Водонаева не рассказывает о своей личной жизни. С 2019 года она перестала давать какие-либо комментарии о своих романах.

В июне 2024-го Алена Водонаева намекнула в разговоре с Ляйсан Утяшевой, что ее возлюбленный — голливудская звезда. Она не стала раскрывать имя ухажера. По словам блогерши, возлюбленный — иностранец, который снимался в известном сериале.

Ранее Водонаева заявила, что ей не хватает Урганта на российском телевидении.

