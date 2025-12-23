На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Потолок вспыхнул в одной из квартир в Ленобласти и попал на видео

В Ленобласти подвесной потолок в квартире внезапно вспыхнул
В Ленинградской области в квартире местной жительницы внезапно вспыхнул подвесной потолок, и это попало на видео. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Столичной. Предварительно, в квартире-студии площадью в 25 квадратных метров вспыхнул подвесной потолок, а за ним и обстановка на общей площади в 20 квадратных метров. Женщина, проживающая там, рассказала, что, когда потолок загорелся, она успела лишь взять документы и покинуть помещение.

Сотрудники экстренных служб спасли из соседних квартир женщину и мужчину, в результате случившегося никто не пострадал. Возгорание потушили. Однако очевидцы рассказали, что пожарным было сложно подъехать к дому из-за припаркованных машин, из-за чего они потеряли драгоценное время.

Ранее стало известно, что многоэтажка на востоке Москвы могла вспыхнуть из-за гирлянды.

