Юбилей чемпиона: Сергею Семаку — 45
Главному тренеру санкт-петербургского «Зенита», а в прошлом игроку сборной России по футболу Сергею Семаку, исполняется 45 лет.
За свою игровую карьеру полузащитник пять раз с тремя разными клубами (ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом») выиграл Российскую премьер-лигу, трижды брал Кубок и Суперкубок России.
Он провел 65 матчей и забил четыре гола за национальную сборную страны, в качестве капитана команды выступив на «бронзовом» Евро-2008.
В качестве главного тренера Семак дважды привел «Зенит» к титулу чемпионов страны и лидирует с командой в текущем сезоне.
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