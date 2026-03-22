В Израиле раскрыли число пострадавших в результате обстрела города Арада

MDA: около 30 человек ранены в результате обстрела города Арада на юге Израиля

Около 30 человек пострадали в Араде на юге Израиля в результате ракетного обстрела. Об этом в соцсети X сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

«Бригады MDA оказывают помощь примерно 30 пострадавшим в состоянии различной степени тяжести», — говорится в заявлении.

По данным местных СМИ, иранская ракета попала жилой квартал.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность израильских и американских атак против Ирана существенно возрастет в ближайшие дни.

Ранее Иран сообщил об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион.