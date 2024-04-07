В матче 23-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» принимает на «Газпром Арене» «Балтику» из Калининграда. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
Матч не начался
07 апреля 16:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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16:10
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 23-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» принимает на «Газпром Арене» «Балтику» из Калининграда. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.