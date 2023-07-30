Московский ЦСКА, который в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) потерпел поражение от «Урала», во втором туре национального первенства на выезде сражается с грозненским «Ахматом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
Матч не начался
30 июля 20:00
Ахмат
Грозный, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
19:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Грозненский «Ахмат» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях