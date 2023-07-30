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Спорт

Непростой выезд в Грозный: ЦСКА бьется с «Ахматом». LIVE

РПЛ. 2-й тур. «Ахмат» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Федор Чалов в составе ЦСКА

Федор Чалов в составе ЦСКА

Алексей Филиппов/РИА Новости
Московский ЦСКА, который в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) потерпел поражение от «Урала», во втором туре национального первенства на выезде сражается с грозненским «Ахматом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
Матч не начался
30 июля 20:00
Ахмат
Грозный, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Грозненский «Ахмат» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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