Спорт

Торпедо М - Локомотив М

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
Матч не начался
15 октября 14:00
Торпедо М
Москва
0:0
Локомотив М
Москва
Стадион «Лужники», Москва
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Торпедо» — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 14:00 по московскому времени.
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