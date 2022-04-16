В матче 25-го тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит», пропустивший на первое место выигравшее накануне «Динамо», на своем поле принимает «Урал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
Матч не начался
16 апреля 16:30
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Урал
Екатеринбург
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
16:20
Матч начнется в 16.30 мск.
16:15
В матче 25-го тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает «Урал» из Екатеринбурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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