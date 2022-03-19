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Тяжелый выезд в Грозный: «Локомотив» играет с «Ахматом». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Ахмат» — «Локомотив». Онлайн

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эпизод матча «Локомотив» - «Ахмат»

эпизод матча «Локомотив» - «Ахмат»

РИА Новости
В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
Матч не начался
19 марта 16:30
Ахмат
Грозный
0:0
Локомотив М
Москва
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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