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Спорт

Первая победа с октября: ЦСКА выиграл в Самаре

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря голу Бохнена

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Эпизод матча «Крылья Советов» — ЦСКА

Эпизод матча «Крылья Советов» — ЦСКА

РИА Новости
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» принимал московский ЦСКА. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
Окончен
04 декабря 14:00
Крылья Советов
Самара
0 : 1
ЦСКА
Москва
75' Бохинен
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм
2-й тайм

83' Чернов

60' Мухин

75' Бохинен

88' Эджуке

Трансляция
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Матч окончен

Очень неоднозначную встречу провел ЦСКА. «Крылья Советов» большую часть матча смотрелись или лучше, или намного лучше, но все решили Игорь Акинфеев и единственный гол, созданный Чидерой Эджуке и забитый Эмилем Бохиненом. ЦСКА прерывает серию неудач, одерживая первую победу с конца октября, когда были обыграны те же «Крылышки». Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+4

Все — финальный свисток!

'90+3

Отбиваются армейцы в конце матча от навала хозяев.

'90+3

Замена у ЦСКА. Вместо Чидеры Эджуке на газон выбежал Бруно Фукс.

'90+2

Якуба прикладывается издали. Мяч «лягушкой» прыгал в дальний угол, но Акинфеев поймал.

'90+1

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'89

Лучшим игроком матча сегодня признали Игоря Акинфеева. По делу.

'88

Чидера Эджуке сначала сфолил, а потом не дал соперникам быстро разыграть штрафной и получил за это желтую карточку.

'87

Хорошая атака «Крыльев», подача в штрафную, но прямо в руке Акинфееву, который ждал мяч.

'86

Данил Липовой заменил у «Крыльев» Антона Зиньковского.

'84

Ломаев вылавливает на границе вратарской мяч, поданный Дзагоевым с флангового штрафного в сторону Заболотного.

'83

Никита Чернов фолит на фланге на прокинувшем мимо него мяч Бохинене и получает желтую карточку. Встречает ее саркастичной ухмылкой, но с арбитром тут сложно не согласиться.

'82

Заболотный выше всех выпрыгивает после подачи с угла поля, но бьет головой совсем неточно.

'81

Заболотный выскочил один на один с Ломаевым, но голкипер «Крыльев» рукой смог отразить на угловой!

'79

Двойная замена теперь у «Крыльев»: Денис Якуба и Сергей Пиняев поменяли Дмитрия Иванисеню и Романа Ежова.

'78

После подачи углового Дивеев выиграл в самарской штрафной воздух и скинул мяч партнеру под удар, но в итоге мяч забрал Ломаев.

'76

Вместо Бактийора Зайнутдинова у ЦСКА появился на поле Константин Кучаев.

'75

ГОООООООООООООООООООООЛ! Эмиль Бохинен — 0:1! Вот так развитие событий! Вроде бы окончательно ушедший в тень Эджуке вдруг пошел в дриблинг, ворвавшись в штрафную слева. Нигериец обыграл Иванисеню и Бегича и набросил мимо вратаря и защитников от лицевой на линию вратарской на второй темп, откуда Бохинен первым же касанием в матче с лета расстрелял пустые ворота!

'75

19(6) — 6(4) по ударам в пользу «Крыльев»!

'74

Пришел в себя Бегич и продолжает игру.

'73

Лежит на газоне Бегич. В верховой борьбе, выпрыгивая, Заболотный засадил тому затылком в подбородок снизу.

'72

Вместо получившего желтую карточку Максима Мухина в игру вступил Эмиль Бохинен.

'71

Еще один дальний удар Зиньковского — на этот раз совсем неточный.

'70

В позиционном наступлении футболисты «Крыльев Советов». Вроде бы перехватили армейцы, но Зайнутдинова обокрал Зиньковский, который сам и пробил из-за штрафной низом в створ — Акинфеев оказался там, где надо, и легко поймал.

'69

По двое вынуждены встречать Зиньковского футболисты ЦСКА. Непросто против самарского вингера им.

'67

Двойная замена у «Крыльев Советов»: Дмитрий Цыпченко заменил Владислава Сарвели, а Иван Сергеев вышел вместо Максима Глушенкова.

'64

Очередной отрезок игры, когда «Крылья» смотрятся получше соперника. У ЦСКА мало что получается.

'62

Едва голевой момент не случился после обыгрыша Зиньковского в штрафной ЦСКА, но успел Дивеев поставить корпус и оттеснить самарского дриблера от мяча.

'60

Максим Мухин сбивает Ежова и получает первую для игроков обеих команд в матче желтую карточку.

'59

Глушенков наносит удар в касание после прострела справа и отскока, немного не попадая в ближний угол.

'58

Очень жесткий отбор Дивеева против Глушенкова на углу армейской штрафной, но в рамках правил. А атака началась с перехвата Пруцева на чужой половине.

'57

Ломаев отражает дальний удар Мухина! Ну а дальше Бейл опередил Зайнутдинова и не позволил добить.

'56

Сарвели упал в штрафной ЦСКА, но фола там не было. И сам не просил.

'55

После подачи с угла поля до удара дело не дошло.

'54

Дальний удар Зиньковского с рикошетом уходит на угловой.

'53

Первая подача Дзагоева ничего не дала, но мяч отскочил к нему же, и после повторного навеса головой в створ пробил Дивеев — Ломаев поймал.

'52

Марио Фернандес заработал фол на фланге метрах в 35 от ворот «Крыльев». Бейл крайне удивлен решением арбитра. Действительно, спорным выглядит эпизод.

'52

Зиньковский навесил издали, Сарвели пытался подправить головой, но не дотянулся до мяча. Ну а Акинфеев поймал снаряд в падении.

'51

ЦСКА поактивнее в начале второй половины встречи, но «Крылья» в то же время готовы все время взрываться быстрыми контрвыпадами.

'49

Эджуке перехватил мяч слева от штрафной «Крыльев». Вошел в нее, переложил на правую ногу, затем убирал под левую, но защитники не купился, и все закончилось фолом в атаке.

'48

Пока много борьбы в центре поля. Армейцы стараются через Дзагоева разыгрывать мяч, что логично.

'46

Сразу после перерыва Алан Дзагоев заменил Ильзата Ахметова.

'46

Поеееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

ЦСКА больше владел мячом в первом тайме (53%) и имел пару моментов, но в целом первая половина игры прошла с перевесом «Крыльев Советов». 12-4 по ударам в пользу хозяев. Ждем вторую половину.

'45+2

Все — свисток Москалева отправляет команды на перерыв.

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

'45

Удар от Зиньковского издали — довольно опасно, но Акинфеев отбил.

'44

Быстрая и массированная атака «Крыльев» разгонялась Иванисеней. Встрети сопротивление на подступах к штрафной он сыграл направо на Ежова, но мяч перехватил Бийол.

'42

Доигрывают команды первую половину встречи, похоже.

'40

Акинфеев на перехвате забирает мяч после проникающей передачи Бейла в штрафную на Глушенкова.

'39

Сумбурная игра пошла к концу первого тайма. И ни у одной из команд сейчас мяч долго не держится.

'36

Заболотный лупит издали — ловит мяч Ломаев. А все началось с прессинга.

'34

ЦСКА заработал угловой, Обляков его подал, но переиграли защитники «Крыльев» в воздухе Эджуке.

'31

МОМЕНТ! Классная быстрая атака «Крыльев». Зиньковский из глубины забросил в штрафную на Глушенкова, тот уже от лицевой сделал пас назад в центр на Ежова, который расстреливал в касание в упор — Акинфеев прочитал и в прыжке просто вытащил ЦСКА!

'29

Ничего не получается при подаче углового у ЦСКА, а Игорь Осинькин, наставник «Крыльев Советов», получает желтую карточку за эмоции на бровке.

'28

Момент! ЦСКА провел контратаку, Эджуке на скорости прошел справа и сделал пас на ближнюю штангу на Заболотного, но тот попал в Зеффана. Будет угловой.

'27

С огромным трудом держатся армейцы. Еще и все подборы их соперники забирают пока.

'26

Забрасывает со штрафного Глушенков мяч в штрафную, и дело заканчивается еще одним, уже пятым угловым «крылышек».

'25

Буквально душат самарцы сейчас гостей. В итоге Заболотный фолит на фланге у самой бровки на грани карточки.

'23

АКИНФЕЕВ! Еще один розыгрыш, а потом подача Глушенкова. Иванисеня сделал скидку к центру вратарской, а подстроившийся Чернов в касание ногой переправил мяч в створ — Акинфеев успел среагировать, сложиться и потващить!

'22

«Крылья Советов» перевели в атаке мяч на правый фланг и усилиями Мехди Зеффана заработали угловой. Довольно интересно разыграли низом, после чего сделали подачу. Ее армейцы вынесли, но вторым темпом атака хозяев привела к еще одному корнеру.

'21

А теперь и болельщики ЦСКА покидают трибуны.

'19

Возобновилась игра. Со всеми все в порядке.

'18

Марио Фернандес столкнулся в воздухе головами с Гленом Бейлом. Оказывают помощь армейцу, но игру он продолжит.

'15

Ну а фанаты «Крыльев Советов» покидают свой сектор на 14-й минуте в знак солидарности с болельщиками из-за действий полиции в отношении поклонников ЦСКА на матче армейцев против «Зенита» в прошлом туре.

'14

Неудачная подача Глушенкова с угла поля. Мяч улетел далеко за штрафную.

'13

Хорошая позиционная атака «Крыльев» с быстрой перепасовкой, и в итоге после передачи Глушенкова уже в глубину штрафной мяч рикошетом от ноги Дивеева ушел на угловой.

'11

Зиньковский снова пошел в дриблинг слева от штрафной ЦСКА, но на этот раз против него был Марио Фернандес, отобравший мяч чисто.

'9

Эджуке перехватывает мяч недалеко от штрафной площади, врывается в нее и бьет — Ломаев тащит! Правда, сильный удар пришелся фактически в него.

'8

Низковато и не очень удачно навешивает Зиньковский — вернувшийся на стандарт в свою штрафную Антон Заболотный выбивает мяч головой.

'7

В начале встречи мяч больше держится у футболистов «Крыльев Советов». И Антон Зиньковский зарабатывает на себе фол недалеко от угла штрафной на левом фланге. Ахметов сфолил.

'5

Первый в матче угловой заработали самарцы. Разыграли на коротке, после чего последовала подача на ближний угол вратарской, где мяч выбил Ильзат Ахметов.

'4

Уже фланговая атака у ЦСКА прошла. Заболотный оказался на фланге и оттуда подал, но не слишком удачно.

'4

Глушенков сегодня в стартовом составе заменяет получившего какое-то повреждение на предыгровой тренировке Ивана Сергеева. Впрочем, форвард сборной России все равно попал в заявку на игру и сегодня в запасе.

'3

Ежов в быстрой атаке самарцев подает в штрафную на Максима Глушенкова, но тот как следует не дотягивается до мяча головой.

'2

ЦСКА успел сбегать в атаку, а потом уже хозяева дошли до чужой штрафной и заработали аут у самой лицевой линии.

'1

Поеееееехали! Матч стартовал.

14:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

13:55

А вот стартовый состав ЦСКА от Алексея Березуцкого:

Акинфеев — Марио Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Обляков — Мухин, Ахметов, Зайнутдинов — Эджуке, Заболотный.

13:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин:

Ломаев — Зеффан, Бегич, Чернов, Бейл — Ежов, Пруцев, Иванисеня, Зиньковский — Сарвели, Глушенков.

13:45

Добрый день! Мы приветствуем вас на матче 17-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА!

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