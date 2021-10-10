Жена футболиста «Спартака» высказалась о брачном договоре: ощущается как недоверие

Жена полузащитника «Спартака» Наиля Умярова Алина ответила в историях своего Instagram на вопрос о том, заключали ли они с мужем брачный договор.

«Нет. Мы оба развиваемся, растем вместе, какой смысл делать брачный договор? Да и в семье все должно быть общее. А то брачный договор ощущается как недоверие к своему избраннику», – написала Умярова.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Умяров провел восемь матчей в составе «Спартака», в которых не смог отметиться результативными действиями. На чемпионате Европы до 21 года Умяров также не смог отличиться результативными действиями, сыграв в трех матчах.

По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Умярова составляет €3 млн.

Ранее полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов сообщил, что у него был брачный контракт с экс-супругой певицей Ольгой Бузовой.