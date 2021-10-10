Лещенко: самый лучший вариант для России со Словенией — ничья

Народный артист России Лев Лещенко, говоря о предстоящем матче отбора к ЧМ-2022 между сборными России и Словении, заявил, что лучший вариант для подопечных Валерия Карпина — ничья. Слова Лещенко передает «Спорт-Экспресс».

«Шансов очень мало. Самый лучший вариант со Словенией — ничья, а затем стыковые матчи. Игра не производит никаких впечатлений, все выглядит максимально удручающе. Нет ни одного точного паса, одна сплошная паника. Наши не готовы психологически: у нас нет таких исполнителей, которые есть в зарубежье.

Когда наша сборная не владеет мячом, все выглядит плачевно. Карпин пока ничего не может сделать. В нашей сборной полностью отсутствует нападение, из наших форвардов мне нравится Дзюба», — сказал Лещенко.

Встреча Россия — Словения состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В это же время хорваты на своем поле сыграют со словаками.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что Россия проведет тяжелую выездную игру со Словенией, что может помочь хорватам занять чистое первое место в группе.