Фьюри оценил вероятность проведения поединка против Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри ответил на вопрос о возможном поединке против украинца Александра Усика, передает «Чемпионат.com».

«Посмотрим, что будет в реванше Усика и Джошуа. Сейчас я хочу взять небольшой перерыв. Из последних шести месяцев я провел со своей семьей только две недели», — сказал Фьюри.

Напомним, Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером и защитил титул.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее Фьюри ответил на вопрос о завершении карьеры после победы в поединке против Деонтея Уайлдера.