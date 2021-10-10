Валиева объяснила падение при выполнении тройного акселя на Finlandia Trophy

Российская фигуристка Камила Валиева объяснила падение при выполнении тройного акселя в короткой программе на турнире Finlandia Trophy, который проходит в Эспоо.

Спортсменка получила за свой прокат 74,93 балла и заняла третье место. Эти соревнования стали для россиянки первым международным турниром на взрослом уровне.

«Ну, немножко поволновалась, но просто не пошла со всей силы в аксель, осторожненько пыталась, а осторожненько аксель не прыгнуть. Ну и не смогла показать свой максимум», — цитирует Валиеву Sports.ru.

Также она отметила теплый прием от зрителей.

«Это мой первый международный старт по взрослым, но при этом публика меня очень тепло встречает, как будто я так давно катаюсь, и это очень вдохновляет кататься», — сказала фигуристка.

После короткой программы лидирует россиянка Елизавета Туктамышева (81,53 балла). Второе место занимает ее соотечественница Алена Косторная (78,61).

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию соревнований. Произвольные программы фигуристки представят 10 октября.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении Валиевой в короткой программе на турнире Finlandia Trophy, который проходит в Эспоо.