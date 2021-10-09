Тарасова высказалась о падении Валиевой на первом взрослом международным старте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на турнире Finlandia Trophy, который проходит в Эспоо.

Спортсменка упала при выполнении тройного акселя, получила за свой прокат 74,93 балла и заняла третье место. Эти соревнования стали для россиянки первым международным турниром на взрослом уровне.

«Нормально дебютировала Валиева. Ну упала, и что? Это только начало сезона, ей-богу, короткая программа на первом турнире. Ни о каком неудачном дебюте не может идти речи. Впереди еще произвольная программа, подождите», — цитирует Тарасову Sport24.

После короткой программы лидирует россиянка Елизавета Туктамышева (81,53 балла). Второе место занимает ее соотечественница Алена Косторная (78,61).

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию соревнований. Произвольные программы фигуристки представят 10 октября.

Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о рекорде Туктамышевой в короткой программе на турнире Finlandia Trophy.