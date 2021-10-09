Месси рассказал, за кого из претендентов на «Золотой мяч» он бы проголосовал

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, за кого был бы готов проголосовать среди претендентов на «Золотой мяч».

Напомним, издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года.

«Безусловно, в моей команды есть игроки, за которых я бы отдал свой голос – это Килиан Мбаппе и Неймар. С другой стороны, есть футболисты с высокими индивидуальными качествами, которые провели прекрасный сезон – например, Карим Бензема и Роберт Левандовски.

Это ведь непросто, потому что для выигрыша «Золотого мяча» нужно многого достичь на индивидуальном уровне. В то же время имеет свой вес, к примеру, победа в чемпионате Европы, Лиге чемпионов или Кубке Америки», – приводит слова форварда As.

Ранее Лионель Месси рассказал, чем французский чемпионат отличается от испанского.