Пресняков: к решению Дзюбы отношусь с юмором

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший, говоря о предстоящем матче национальной команды против Словакии в отборе на ЧМ-2022, заявил, что с юмором относится к решению нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от игры за сборную. Слова Преснякова передает «Матч ТВ».

«Про отказ Дзюбы слышал, я к нему отношусь с юмором. Вроде форму набрал, забивает, толкается с прежним хорошим настроением, распихивает всех. Раньше все были рады вызову в сборную, как пример, Глушаков сказал, что если он одной ногой в сборной, то хочет быть там двумя ногами. Всегда было, что играть за сборную это честь», — сказал Пресняков.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не видел смысла уговаривать Артема Дзюбу помочь команде в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира — 2022.

Форвард мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также Дзюба подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.