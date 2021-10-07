Заслуженный тренер Гончаренко назвала главную проблему Туктамышевой в новом сезоне

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что основным минусом в катании серебряного призера чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой является нестабильность по ходу программы, когда за блестящим началом следует спад.

«Единственное, что меня расстраивает, это ее волнообразные выступления, эдаким всплеском. То есть мы видим потрясающий триксель, а затем спад, когда вместо тройного следует двойной прыжок.

Хочется, чтобы она не допускала этих спадов и чтобы ее программа развивалась дальше после стартовых сложных элементов. Чтобы не было этого «прекрасного начала, а потом - бац - и бросила», - приводит слова специалиста РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России, который проходит в Сызрани.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме, и стала победительницей этапа Гран-при в Москве.