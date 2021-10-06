Испания обыграла Италию в матче 1/2 финала Лиги наций

Сборная Испании обыграла Италию в матче 1/2 финала Лиги наций.

Встреча, которая прошла в Милане, завершилась со счетом 2:1.

В составе испанской команды отличился Ферран Торрес, который оформил дубль. За итальянцев мяч забил Лоренцо Пеллегрини.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с россиянином Сергеем Карасевым. На 42 минуте он удалил игрока сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Стоит отметить, что в другом полуфинале встретятся команды Бельгии и Франции. Игра пройдет 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лига наций. 1/2 финала

Италия — Испания — 1:2

Голы: 0:1 — Торрес, 17; 0:2 — Торрес, 45; 1:2 — Пеллегрини, 83.

Решающий матч пройдет 10 октября.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о полуфинальном матче против Испании в Лиге наций.

«На Евро-2020 с Испанией нам пришлось сложнее всего всего. Это отличная команда с очень хорошими игроками. Испанцам нет равных в комбинационной игре низом. У нас не было времени, чтобы достичь их уровня в этом аспекте игры», — сказал Манчини