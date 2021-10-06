Галицкий: удивлен, что в футболе не такое большое количество частных инвесторов

Владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий на канале «Коммент.Шоу» поделился мнением о том, что в российском футболе мало частных инвесторов.

«Многие богатые люди не афишируют, что они делают. Они финансируют. Давайте возьмем любой пример, который на слуху. «Новая Голландия» (остров в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга – прим. «Газета.Ru), например. Ну хорошо же сделано? Хорошо. Тоже ведь частное лицо финансировало.

Не согласен, что богатые люди не финансируют много. Но мог ли этот процесс быстрее пойти, учитывая количество богатых людей? Да, наверное, здесь я с вами соглашусь. Я удивлен, что в футболе не такое большое количество частных инвесторов», – сказал Галицкий.

Галицкому принадлежит футбольный клуб Российской-премьер лиги «Краснодар». Команда была создана в 2008 году, В 2011-м она вышла в РПЛ. Клуб трижды становился бронзовым призером первенства страны (2014/15, 2018/19, 2019/20).

В сезонах 2016/17 и 2018/19 «быки» доходили до 1/8 финала Лиги Европы, а в 2020 году впервые вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

После восьми туров РПЛ «Краснодар», набравший 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице первенства.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала Галицкого человеком с большой буквы.