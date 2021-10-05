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В Бразилии арбитр потерял сознание и был госпитализирован после нападения игрока

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Depositphotos

Во время матча между командами «Гуарани» и «СК Сан-Паулу» во втором дивизионе чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул игрок гостей сбил с ног арбитра Родриго Кривелларо, а затем со всей силы ударил его ногой по голове. Об этом сообщает Sport24.

Потерявшего сознание арбитра госпитализировали прямого с футбольного поля в больницу, где позже он вернулся в сознание, сообщают местные СМИ.

Уильяма Рибейро доставили в полицейский участок, ему предъявят обвинения в покушении на убийство.

После инцидента было принято решение отменить игру.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Торнтон скончался спустя полтора месяца после поражения от Диллона Клеклера на турнире промоушна кулачных боев Bare Knuckle FC.

Клеклер нокаутировал Торнтона за 19 секунд. Американец упал после обмена ударами с соперником. После боя его госпитализировали. Торнтон был частично парализован. В последнее время он боролся с инфекцией, вызванной травмой спинного мозга.

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