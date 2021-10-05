Тренер сборной Италии назвал самого сложного соперника на победном Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о полуфинальном матче против Испании в Лиге наций.

«На Евро-2020 с Испанией нам пришлось сложнее всего всего. Это отличная команда с очень хорошими игроками. Испанцам нет равных в комбинационной игре низом. У нас не было времени, чтобы достичь их уровня в этом аспекте игры.

Было бы здорово сразу после чемпионата Европы выиграть и Лигу наций. Это будет нелегко, но было бы прекрасно пораньше пробиться на чемпионат мира», — приводит слова специалиста пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игра Италия — Испания состоится 6 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что свой последний матч между собой команды провели в рамках полуфинала чемпионата Европы 2020 года. В той игре победу в серии пенальти одержали подопечные Роберто Манчини.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасев назначен на полуфинальный матч Лиги наций между сборными Италии и Испании.