Экс-капитан «МЮ» раскритиковал Сульшера за решение оставить Роналду в запасе

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд осудил решение главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера оставить португальского форварда манкунианцев Криштиану Роналду в запасе на матч седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона» (1:1).

«Роналду в прекрасной форме, и никто не может себе позволить обходиться без такого футболиста. Да, ему 36 лет, и вы должны грамотно распоряжаться его игровым временем, но ему предстоят игры против Люксембурга и Катара за национальную команду. Если бы его ожидали игры другого уровня, то я бы понял, но это будут матчи, в которых он сможет выбирать, хочет он играть или нет. Это была упущенная возможность для Сульшера, — цитирует бывшего защитника «МЮ» BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее Оле-Гуннар Сульшер объяснил, почему Криштиану Роналду на скамейке начал матч седьмого тура Английской премьер-лиги с «Эвертоном».